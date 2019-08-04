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افتتح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، اليوم، غرف الملابس الجديدة داخل ملعب التتش بالجزيرة، التي تم تصميمها وفقًا لأحدث الطرق العالمية. وذلك في حضور أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والمستشار الهندسي سامح على كامل، والجهاز الفني، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حيث قام الكابتن محمود الخطيب بجولة شاهد خلالها غرف خلع الملابس الجديدة، والجيم، وصالة العرض، والغرف الخاصة الاستشفاء.
وتضم غرف خلع الملابس الجديدة، التي تم الانتهاء من تأسيسها مؤخرًا، قاعة اجتماعات تم تصميمها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى غرفتين لخلع الملابس، بجانب عدد من العيادات، وغرف الاستشفاء، التي تضم أحدث أجهزة التأهيل والاستشفاء، وذلك في إطار خطة تجهيز اللاعبين للمباريات والبطولات المختلفة، بالإضافة إلى “الجيم” الذي تم تزويده بأحدث المعدات الرياضية والبدنية المتميزة التي تليق بالنادي الأهلي.
وتأتي خطوة افتتاح غرف الملابس الجديدة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي في إطار الخطة الإنشائية المتكاملة التي وضعها مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للنهوض بشتى القطاعات الرياضية المختلفة، حيث سبق تلك الخطوة افتتاح صالة الكاراتيه الجديدة، وأيضًا صالة الجمباز، بجانب إنجاز العديد من المشروعات الإنشائية الضخمة، في مقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «الخطيب» يفتتح غرف الملابس الجديدة والعيادة و«الجيم» وصالة العرض بالنادي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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