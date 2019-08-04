إيفرتون يعلن التعاقد مع موهبة يوفنتوس

انتقل المهاجم الإيطالي الدولي مويز كين من يوفنتوس إلى إيفرتون الإنجليزي كما أعلن الأخير، اليوم الأحد.
ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة، لكن الصحف الإنجليزية تحدثت عن صفقة تتراوح بين 32 و36 مليون يورو.
وأعرب كين عن سعادته لانتقاله إلى صفوف إيفرتون، وقال لتلفزيون النادي “السبب الذي أقنعني بالتوقيع مع إيفرتون أنه ناد يتطلع إلى الأمام، مثلي أنا تماما”.
وأضاف “إيفرتون ناد طموح وسأعمل جاهدا لمساعدته على تحقيق أهدافه. تعودت على الفوز في صفوف يوفنتوس وآمل بنقل هذه العدوى إلى إيفرتون”.
وخاض مويز (19 عاما) أولى مبارياته الرسمية مع يوفنتوس في نوفمبر 2016 بعمر السادسة عشرة و8 أشهر فقط، ليصبح بالتالي أول لاعب من مواليد عام 2000 يلعب في الدوري الإيطالي.
وأعير مويز إلى فيرونا خلال موسم 2017-2018 قبل أن يعود إلى صفوف يوفنتوس الموسم الماضي، وتألق في القسم الثاني منه من خلال تسجيله 6 أهداف في 13 مباراة.
كما خاض كين مباراتين في صفوف منتخب إيطاليا وسجل أول أهدافه في مرمى فنلندا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.
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