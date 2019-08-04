18 مليون يورو تضع فيبرو في برشلونة

قال برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، إنه تعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني جونيور فيبرو من ريال بيتيس لمدة 5 سنوات مقابل 18 مليون يورو (19.99 مليون دولار) كسعر مبدئي.

وأصبح فيبرو (22 عاماً) رابع صفقات برشلونة في فترة الانتقالات الحالية بعد ضم المهاجم أنطوان غريزمان ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ وحارس المرمى نيتو.

وأوضح برشلونة في بيان: “توصل برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق لانتقال جونيور فيبرو مقابل 18 مليون يورو إضافة إلى 12 مليون يورو في صورة مكافآت”.

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وأضاف: “سيوقع اللاعب على عقد يمتد لـ5 مواسم حتى 30 يونيو (حزيران) 2024 مع وجود شرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو”.

وخاض فيبرو 24 مباراة في الدوري الإسباني في الموسم الماضي وسجل 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة مع بيتيس صاحب المركز العاشر.

ويبدأ برشلونة حملة الدفاع عن اللقب يوم 16 أغسطس (آب) الجاري عندما يحل ضيفاً على أتلتيك بلباو.