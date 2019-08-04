السعودي مساعد الدوسري يخسر نهائي بطولة العالم الإلكترونية

فشل السعودي مساعد الدوسري، بالتتويج بكأس العالم الإلكترونية "FIFA 2019"، بعد الخسارة أمام الألماني محمد هاركوس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين. كانت المباراة الأولى بالنهائي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله، لينجح هاركوس في الفوز في المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف واحد. لمثله، لينجح هاركوس في الفوز في المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف واحد. Advertisements وتأهل السعودي مساعد الدوسري إلى نهائي بطولة كأس العالم الإلكترونية، عقب الفوز على الفرنسي فيتاليتي رافسو بنتيجة 4-3، نتيجة المباراتين الذهاب والعودة، في نصف النهائي. الفوز على الفرنسي فيتاليتي رافسو بنتيجة 4-3، نتيجة المباراتين الذهاب والعودة، في نصف النهائي. وفاز الدوسري ببطولة العالم للألعاب الإلكترونية تحت مظلة "فيفا"،ونجح أيضًا في الفوز بالبطولة ذاتها في أبريل/ نيسان من العام الماضي، ولكن تحت مظلة شركة "EA".

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