دي بروين : مانشستر سيتي وليفربول لم يكونا جاهزين بدنيًا للدرع الخيرية

تحدث البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي عن فوز فريقه بلقب الدرع الخيريه على حساب ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4. وقال دي بروين في تصريحات لقناة بين سبورت الانجليزيه، " ليفربول ومانشستر سيتي لم يكونا جاهزين من الجانب البدني لمباراة الدرع الخيرية". وواصل " من الرائع رؤية المنافسة بين سيتي وليفربول، سنقاتل سويا من جديد هذا الموسم". وأكمل "بعض اللاعبين عادوا منذ يومين فقط، والبعض يتدرب منذ أسبوعين أو ثلاثة، لذلك فترة شهر أغسطس هامة للغاية".

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