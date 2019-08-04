بعد خسارة الدرع.. تعرف علي تاريخ مواجهات محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

في مواجهة من العيار الثقيل حسم مانشستر سيتي مباراة اليوم واستطاع التتويج بلقب الدرع الخيرية، بعد أن تغلب على ليفربول بمشاركة محمد صلاح بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وبهذا الفوز تمكن فريق مانشستر سيتي خلال هذه المباراة من حسم أول ألقابه المحلية التي كانت بداية التتويج بها خلال الموسم الماضي

وقد حاول صلاح خلال المباراة أن يفعل كل مابوسعه من خلال تسديد ثلاثة هجمات علي مرمي السيتي لكن دون جدوي ليجد الفريق نفسه في مأزق كبير انهت المباراة بخسارة ليفربول لتنتهي بفوز السيتي.

- ونستعرض خلال التقرير التالي تاريخ مواجهات

صلاح أمام مانشستر سيتي:

1- شارك صلاح 45 دقيقة أمام سيتي، بقميص تشيلسي في 2014/2013 في كأس الإتحاد الإنجليزي في دور ال8 والتي انتهت بفوز السيتي بهدفين.

2- الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2017/2018 حسم الفوز للسيتي علي ليفربول بخمسة أهداف.

3- وفي الدور الثاني من نفس الموسم، شارك صلاح أساسياً ، في مباراة انتهت بفوز السيتي 4-3 سجل صلاح هدف وشارك في صناعة آخر.

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4- مباراة ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال

أوروبا، حقق خلالها ليفربول الفوز بثلاثة أهداف، وسجل صلاح هدف وشارك في صناعة آخر.

5- وفي أياب دور ال8 لدوري أبطال أوروبا، حقق ليفربول الفوز بهدفين مقابل هدف، وتمكن صلاح خلالها من تسجيل هدف.

6- وفي مباراة ودية أقيمت بينهم قبل بداية الموسم السابق، كان صلاح بديلاً وسجل هدف وانتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

7- الدور الأول من موسم 2019/2018 لبطولة الدوري الإنجليزي، وانتهت بالتعادل دون أهداف.

8- في الدور الثاني من الموسم الماضي انتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، شارك صلاح في المباراة لكنه فشل في تسجيل أي أهداف.

9- وفي الدرع الخيرية لعام 2019 التقي الفريقين في مواجهه من العيار الثقيل انتهت بفوز السيتي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.