كلوب يعبر عن حزنه بعد خسارة كأس الدرع الخيرية

عبر يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن حزنه من خسارة فريقه مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-4، بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الفريقين.
قال كلوب في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب خسارة فريقه:"ربما كنا نستحقأن نسجل هدفًا آخر، لقد ارتطمت الكرة بالقائم مرتين خلال المباراة، ووالكر استطاع أن ينقذ المرمى من هدف".
وتابع " الشوط الأول لم يكن سيئًا لكن الشوط الثاني كان أفضل كثيرًا وعلى كل حال نحن مطمئنين للعملالذي قمنا به طوال فترة الإعداد".
وأضاف " نحن نهتم بهذه المنافسة لكن على كل حال هي مباراة ويمكن أن نستخدمها من التعرف على ما حققنا طوال فترة الإعداد، أنا أحترم المنافسة لكن هذا هو الهدف منها بالنسبة لنا."
واختتم "كل شيء جيد، بخصوص ما جرى خلال موسم الانتقالات، وفي النهاية سوف نعرف يوم الخميس إلى أي شيء ستنتهي الأمور."
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