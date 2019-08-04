مصيلحي يجتمع مع لاعبي الاتحاد السكندري

عقد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندرى، جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف خلال زيارته مران الفريق، في إطار استعداد الاتحاد السكندري لمواجهة الدور نصف النهائي لكأس مصر. وسوف يواجه الاتحاد السكندري في نصف النهائي الفائز من المقاصة والزمالك وشهدت الجلسة بين رئيس النادي واللاعبين وصلة من "الهزار" والضحك بتواجد الوافدين الجدد والقدامى، وطلب مصيلحي من اللاعبين ضروروة الفوز والسعي لتلبية طموحات الجماهير والإدارة أن بطولة الكأس فرصة كبيرة للتعبير عن قدراتهم بخلاف البطولة العربية والتى تخطط الإدارة للمنافسة على لقبها. والسعي لتلبية طموحات الجماهير والإدارة أن بطولة الكأس فرصة كبيرة للتعبير عن قدراتهم بخلاف البطولة العربية والتى تخطط الإدارة للمنافسة على لقبها. وكان الاتحاد السكندري حقق فوز كبير علي أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد.

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