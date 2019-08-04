جرزيمان يقود هجوم برشلونة أمام أرسنال بكأس جامبر

أعلن ارنستو فاليفردي المدير الفني لبرشلونه تشكيل فريقه لمواجهة ارسنال في المباراة التي تقام في الثامنة مساء اليوم بكأس جامبر الودية. مساء اليوم بكأس جامبر الودية. وجاءت التشكيلة كالاتي . في حراسة المرمه نوربيرتو نيتو Advertisements في خط الدفاع : نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، جوردي ألبا خط الوسط : ايفان راكيتتش ، فرينكي دي يونغ، راكيو بويج، بريز. في خط الهجوم : عثمان ديمبلي ،انطوني جرزيمان

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