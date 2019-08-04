المصري يتعادل وديًا مع نادي مصر

تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع نظيره فريق نادي مصر بدون أهداف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب الفرسان بإحدى الفنادق الكبرى بالإسماعيلية وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد لكرة القدم مكون من إبراهيم محجوب حكماً للساحة ومعه أحمد بكر ومحمد زين العابدين "زيزو" كمساعدين.

بدأ المصري الشوط الأول من المباراة بتشكيل مكون من أحمد مسعود في حراسة المرمى، عمر كمال ، أحمد شوشة ،إسلام أبو سليمة ، عبدالناصر دي ماريا (مصطفى طيارة) لخط الظهر ، عمرو موسى ، إيزي إيميكا كثنائي خط وسط مدافع، فيما لعب الثلاثي شيخ موكورو،إسلام عطية ، مفتاح طقطق كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أوستين أموتو، وشهد هذا الشوط سيطرة شبه تامة من لاعبي المصري الذين أضاعوا أكثر من كرة خطرة افتتحها

مفتاح طقطق في الدقيقة العاشرة بتسديدة قوية بجوار القائم ليرد حمادة ناصر مهاجم نادي مصر بتسديدة يتعامل معها بثبات أحمد مسعود، ويواصل المصري ضغطه المستمر ليسفر هذا الضغط عن ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة الثالثة والعشرين نتيجة عرقلة عبدالناصر دي ماريا ،ليتصدى لها مفتاح طقطق ويضعها في يد الحارس، ويُجري المصري تغييرا اضطرارياً في الدقيقة الرابعة والثلاثين بخروج عبدالناصر دي ماريا ونزول مصطفى طيارة الذي لعب كظهير أيمن فيما انتقل عمر كمال للعب كظهير أيسر ، ويتواصل ضغط المصري وتحتسب له أكثر من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء ويسدد إسلام عطية تسديدة قوية يتصدى لها الحارس ببراعة وتعلن الدقيقة الثانية والأربعين عن أخطر فرص المصري عندما مرر مصطفى طيارة عرضية خطرة تصطدم بدفاعات نادي مصر وترتد من العارضة، ويمر الوقت المتبقي دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.وفي الشوط الثاني استمر المصري في سيطرته على مجريات الأمور ،وأتيحت له أولى الفرص الخطرة في الدقيقة الثانية بعدما مررّ مصطفى طيارة كرة عرضية لأوستين أموتو الذي قابلها مباشرة تعامل معها الحارس بنجاح، ويتراجع فريق نادي مصر – الذي يقوده فنياً الكابتن محمد صلاح – للدفاع من ثلثي ملعبه بعد الضغط المكثف من جانب لاعبي المصري الذي أجرى مديره الفني الكابتن إيهاب جلال عدة تغييرات متتالية بنزول حجاج عويس وأحمد ياسر وزياد فرج وعبدالرحمن زين ومحمد السيد العربي ميشو وأيمن ندا بدلاً من إسلام عطية وأوستين أموتو ومفتاح طقطق وإيزي إيميكا وعمر كمال عبدالواحد وشيخ موكورو ويتواصل ضغط المصري بغية إحراز هدف الفوز لكن تراجع فريق نادي مصر بكافة خطوطه حال دون إحراز المصري لهدف الفوز بالمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.