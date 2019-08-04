جوارديولا يكشف سبب عدم مشاركة محرز مع مانشستر سيتي أمام ليفربول بالدرع الخيرية

قال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن الجزائري رياض محرز لاعب الفريق أخبره برغبته في المشاركة بلقاء ليفربول بكأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي".

وأوضح جوارديولا عبر تصريحات صحفية اليوم

الأحد، أن محرز اتصل به بعد أن توج محاربو الصحراء بأمم إفريقيا، وأخبره أنه يريد اللعب المشاركة أمام ليفربول بكأس السوبر الإنجليزي.

وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي، "قائد منتخب محاربو الصحراء لم يشارك في مباراة ليفربول بسبب الإصابة التي لحقت به".

واستطرد قائلًا " لكنه يتلقى العلاج حاليًا وسيعود قريبًا للمباريات".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي توج بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية بعد أن فاز بركلات الترجيح على ليفربول.