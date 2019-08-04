قال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن الجزائري رياض محرز لاعب الفريق أخبره برغبته في المشاركة بلقاء ليفربول بكأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي".
وأوضح جوارديولا عبر تصريحات صحفية اليومالأحد، أن محرز اتصل به بعد أن توج محاربو الصحراء بأمم إفريقيا، وأخبره أنه يريد اللعب المشاركة أمام ليفربول بكأس السوبر الإنجليزي.
وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي، "قائد منتخب محاربو الصحراء لم يشارك في مباراة ليفربول بسبب الإصابة التي لحقت به".
واستطرد قائلًا " لكنه يتلقى العلاج حاليًا وسيعود قريبًا للمباريات".
جدير بالذكر أن مانشستر سيتي توج بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية بعد أن فاز بركلات الترجيح على ليفربول.
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يكشف سبب عدم مشاركة محرز مع مانشستر سيتي أمام ليفربول بالدرع الخيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.