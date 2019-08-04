إيمري يعلن تشكيل أرسنال أمام برشلونة

أعلن أوناى إيمرى المدير الفنى لنادى أرسنال الإنجليزي التشكل الرسمى لمواجهة فريق برشلونة فى كأس خوان جامبر وتقام المبارة على ملعب الكامب نو و المقرر اقامتها فى الثامنة مساء . المقرر اقامتها فى الثامنة مساء . وجاء التشكيل كالتالى: حراسة المرمى لينو خط الدفاع: نايلز، تشامبرز، سوكراتيس، مونريال. Advertisements خط الوسط ويلوك، تشاكا، أوزيل، مختاريان، نيلسون. خط الهجوم أوباميانج. ويغيب الدولى المصرى محمد الننى عن قائمة أرسنال بالكامل فى ظل عودته مؤخرًا للتدريبات الجماعية مع الجانرز بينما يتواجد دانى سيبايوس الوافد الجديد على دكة البدلاء.

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