بالصور: الخطيب يفتتح منشآت الأهلي الجديدة في قطاع كرة القدم

افتتح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعض المنشآت الخاصة بقطاع كرة القدم بحضور أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء. وضم الافتتاح غرف الملابس الجديدة داخل ملعب التتش بالجزيرة التي تم تصميمها وفقا لأحدث الطرق العالمية والجيم وصالة العرض والغرف الخاصة لاستشفاء اللاعبين. لأحدث الطرق العالمية والجيم وصالة العرض والغرف الخاصة لاستشفاء اللاعبين. وتشمل غرف خلع الملابس الجديدة عددًا من العيادات وغرف الاستشفاء التي تضم أحدث أجهزة التأهيل، وذلك طبقاً للخطة الموضوعة من إدارة الأهلي لتجهيز اللاعبين للبطولات المختلفة، وتوفير معدات رياضية حديثة. وذلك طبقاً للخطة الموضوعة من إدارة الأهلي لتجهيز اللاعبين للبطولات المختلفة، وتوفير معدات رياضية حديثة. جدير بالذكر أن مجلس إدارة القلعة الحمراء افتتح صالة الكاراتيه الجديدة وأيضًا صالة الجمباز بجانب إنجاز العديد من المشروعات الإنشائية بمقرات النادي في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

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