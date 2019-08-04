رياضة | بعد الصفقة الرابعة.. ميسي يدفع برشلونة لحسم صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الصفقة الرابعة.. ميسي يدفع برشلونة لحسم صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة، من إدارة النادي سرعة إتمام التعاقد مع البرازيلي نيمار خلال الفترة الحالية وقبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان قد وصلوا لمراحل متقدمة في المفاوضات للاتفاق على إعارة البرازيليمع خيار الشراء.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية خلال تقريرها أن لاعب باريس سان جيرمان مقتنع بقوة بأنه سيلعب في الكامب نو بالموسم القادم وسط انتظار من زميليه لويس سواريز وليونيل ميسي.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع مبلغ 222 مليون وهو الشرط الجزائي في عقده مع البلوجرانا.

وحسم برشلونة اليوم، الأحد، رابع صفقاته بضم جونيور فيربو الظهير الأيسر لنادي ريال بيتيس الإسباني.