رياضة | نجم أياكس يوافق على الانتقال الى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أياكس يوافق على الانتقال الى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام فان دي بيك لاعب وسط فريق اياكس الهولندي بالموافقة التعاقد الرسمي مع نادي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي تصريحات قامت بنشرها "سكاي سبورت" على أن النجم الهولندي وافق فعلياً على الإنضمام لريال مدريد الإسباني.

وقد دخل فريق ريال مدريد في مفاوضات جادة مع الشاب الهولندي خلال الفترة الماضية للتعاقد معه بعد الفشل في ضم نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا لاعب.

وذلك بعد طلبات مانشستر يونايتد المادية الكبيرة والتي جعلت الفريق الإسباني للتفاوض مع فان دي بيك لاعب أياكس الهولندي.