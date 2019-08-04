رياضة | Barcelona today كورة لايف مباشر مباراة برشلونة وارسنال Messi مشاهدة مباراة ليفربول اليوم

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تنطلق مباراة برشلونة وآرسنال اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في الثامنة مساءً على استاد الكامب نو معقل برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر في نسختها ال 54.

من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لآرسنال كالتالي :-

حراسة المرمى : بيرند لينو

الدفاع : ناتشو مونريال وشكودران موستافي وسوكراتيس باباستاثوبولوس وإينسلي ميتلاند

خط الوسط : جوزيف ويلوك وجرانيت شاكا وهنريك مختاريان

الهجوم : بيير إيميريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت ومسعود أوزيل

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أما تشكيلة برشلونة المتوقعة فستكون كالآتي :-

حراسة المرمى : شتيجن

الدفاع : سيميدو لينجليت وبيكي وألبا

خط الوسم : بوسيكيتش ودي يونج وميلو

الهجوم : ميسي وجريزمان وديمبلي

ستقوم قناة Barça TV ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة وآرسنال عبر موقع الخليج 365 الرياضي وBarca TV.