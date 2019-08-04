رياضة | مفاجأة جديدة تقرب ريال مدريد من حسم أهم صفقاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة تقرب ريال مدريد من حسم أهم صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الأحد، مفاجأة عن آخر مستجدات أزمة الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بسبب رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد.

وذكرت قناة "لا سيسكتا" الإسبانية اليوم: "بوجبا يبحث عن إجبار يونايتد لقبول مغادرته إلى ريال مدريد في حين أنّ سوق الإنتقالات في الدوري الإنجليزي يقترب من الإغلاق".

وتابعت: "اللاعب يريد اللعب تحت قيادة زيدان لكن سولسشاير لديه موقف واضح وهو أنّه لن يغادر يونايتد هذا الموسم وهو أمر لا يريده بوجبا".