رياضة | دي يونج يفتعل أول مشكلة له في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج يفتعل أول مشكلة له في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام النجم الهولندي دي يونج لاعب برشلونة بأول مشكلة له منذ إنضمامه من أياكس الهولندي في الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث رفض دي يونج إرتداء القميص رقم 14 في برشلونة، وذلك بعد مقارنته بالأسطورة الهولندية يوهان كرويف.

قام الشاب الهولندي بطلب القميص رقم 21، والذي يحمله اللاعب الشاب كارليس ألينيا، وذلك أغضب اللاعب جعله يعترض على ذلك.

يذكر أن نجح برشلونة في ضم دي يونج لمدة 5 مواسم، مقابل 75 مليون يورو بالاضافة الى 11 مليون يورو كمكافأت.