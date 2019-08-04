رياضة | موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يقترب من حسم صفقة جديدة

أصبح ريال مدريد الإسباني قريبًا من التعاقد مع دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد تعقد صفقة انتقال بوجبا إلى الفريق الملكي.

وقال صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد يسرع وتيرة المفاوضات بينه وبين أياكس للحصول على خدمات دي بيك، خاصة وأنه توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب.