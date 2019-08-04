رياضة | موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يقترب من حسم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يقترب من حسم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصبح ريال مدريد الإسباني قريبًا من التعاقد مع دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد تعقد صفقة انتقال بوجبا إلى الفريق الملكي.
وقال صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد يسرع وتيرة المفاوضات بينه وبين أياكس للحصول على خدمات دي بيك، خاصة وأنه توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب.
وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستغلق لصالح الفريق الملكي مقابل 55 مليون يورو، ومن المتوقع أن تحسم نهائيًا خلال الأيام القليلة المقبلة.