رياضة | انطلاق مران الأهلي.. لاسارتي يقسم اللاعبين إلى مجموعتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق مران الأهلي.. لاسارتي يقسم اللاعبين إلى مجموعتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتقسيم لاعبي الفريق الأحمر إلى مجموعتين خلال المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقسم لاسارتي اللاعبين إلى مجموعتين حيث قاد المجموعة الأولى على أرضية الملعب وقام بتدريبات فنية، فيما قامت المجموعة الثانية بأداء تدريبات بدنية داخل صالة الجيمانزيوم التي افتتحت اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.