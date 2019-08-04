رياضة | باريس سان جيرمان يعلن موعد رحيل نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يعلن موعد رحيل نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي موعد لإنهاء إمكانية رحيل اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس الحالى لبرشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وحددت الإدارة يوم 10 أغسطس الحالى لإنهاء ذلك الأمر وإتخاذ القرار الأخير فى أمر اللاعب البرازيلي الذى تأكد رحيله عن باريس خلال الفترة الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن برشلونة طلب إستعارة اللاعب من باريس سان جيرمان مع خيار الشراء مستقبلاً.

وكان نيمار قد رجل عن صفوف برشلونة مستغلاً الشرط الجزائى للإنضمام لباريس عام 2017