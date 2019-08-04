اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة (BRCHELONA VS ARSENAL) تغطية مباشر عبر قناة BEIN SPORT

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شاهد بث مباشر لمباراة (برشلونة × أرسنال) الودية على KORA LIVE، حيث يفتح استاد "كامب نو" أبوابه مساء الأحد الموافق 4 أغسطس لعام 2019، لاستقبال المواجهة النارية بين برشلونة صاحب الأرض والجمهور، وأرسنال الإنجليزي، ضمن بطولة كأس (خوان جامبر) الودية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019 -2020، شاهد بث مباشر لمباراة (MESSIE) اليوم بدون تقطيع YALLA SHOOT.

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كورة ستار – بث مباشر مباراة BARCHELONA اليوم، حيث يتوقع أن يبدأ ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة المباراة بتشكيل مكون من: (تير شتيجن , سيميدو , بيكيه , أومتيتي , ألبا , سيرجي روبيرتو , بوسكيتس , راكيتيتش , عثمان ديمبيلي , لويس سواريز , أنطوان جريزمان)، شاهد بث مباشر مباراة أرسنال (MOHAMED EL – NENY) بدون تقطيع علي KORA STAR.

YALLA SHOOT – تابع لايف مباراة أرسنال بقيادة محمد النني اليوم في كأس خوان جامبر مباشرة KORA LIVE، حيث يبدأ الجانرز المباراة بتشكيل متوقعة مكونة من: (لينو , نايلز , سوكراتيس , تشامبرز , ناتشو مونريال , جندوزي , تشاكا , داني سيبايوس , مخيتاريان , أوباميانغ , نكتيا)، شاهد علي KORA MATCH.

البث المباشر – كورة ستار مباراة أرسنال ضد برشلونة COOL KORA، حيث تنطلق القمة المثيرة بين برشلونة وأرسنال في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت جرينتش يوم الأحد 4-8-2019، وستكون المباراة مذاعة عبر قناة برشلونة الرسمية فقط، ويمكنكم مشاهدة بث مباشر لمباراة (BRCHELONA VS ARSENAL) عبر موقعنا "الخليج 365 الرياضي".