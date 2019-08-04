اونلاين | رابط beIN SPORTS: مشاهدة مباراة برشلونة وارسنال بث مباشر (barca TV) يلا شوت بلس برشلونة رابط متعدد 7sry

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط beIN SPORTS: مشاهدة مباراة برشلونة وارسنال بث مباشر (barca TV) يلا شوت بلس برشلونة رابط متعدد 7sry والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم بث مباشر - مباراة برشلونة وآرسنال في نهائي كأس جوهان غامبر على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، حيث يلتقي برشلونة وأرسنال وجهًا لوجه في مباراة يتوقعها الكثيرين أن تكون ممتعة حيث ستشهد مشاركة جميع نجوم برشلونة (ميسي وجريزمان ودي يونج وسواريز وبوسكيتش)، مشاهدة ماشت برشولنة وارسنال بث مباشر YALLA SHOOT اليوم الأحد بدون تقطيع، تابع لايف مشاهدة مباراة برشلونة BARCELONA.

تنطلق مباراة برشلونة وآرسنال في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت كل من المغرب وتونس، وتذاع المباراة على قناة برشلونة تي في BARCA TV ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة في بث مباشر عبر موقعكم الخليج 365 الرياضي.

تشكيل برشلونة أمام آرسنال :-

حراسة المرمي: شتيجن

Advertisements

خط الدفاع: ألبا - بيكيه - لينجيليت - سيميدو

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتش - آرثر ميلو

خط الهجوم: ميسي - جريزمان - سواريز

كورة لايف BEIN SPORTS مشاهدة مباراة برشلونة وارسنال بث مباشر سريع بدون تقطيع عبر قناة برشلونة الآن، تابع لايف رابط ماتش البرسا كورة لايف اون لاين BARCELONA VS ARSENAL يلا شوت مشاهدة مباراة MESSI GOAL كول كورة رابط شاهد مباراة ارسنال وبرشلونة يلا كورة ماتش البرسا اليوم بدون تقطيع، كورة جول KORAGOAL مشاهدة مباراة برشلونة وارسنال بث مباشر الآن NOW.

1