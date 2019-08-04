اونلاين | أونلاين NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وأرسنال بث مباشر (MESSI) هدف برشلونة الآن رابط ماتش برشلونة ميسي PLUS

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يترقب عشاق الكرة العالمية اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 مباراة برشلونة وآرسنال في الثامنة مساءً على استاد الكامب نو في بطولة كأس خوان جامبر في نسختها ال 54.
من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لآرسنال كالتالي :-
حراسة المرمى : بيرند لينو
الدفاع : ناتشو مونريال وشكودران موستافي وسوكراتيس باباستاثوبولوس وإينسلي ميتلاند
خط الوسط : جوزيف ويلوك وجرانيت شاكا وهنريك مختاريان
الهجوم : بيير إيميريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت ومسعود أوزيل
أما تشكيلة برشلونة المتوقعة فستكون كالآتي :-
حراسة المرمى : شتيجن
الدفاع : سيميدو لينجليت وبيكي وألبا
خط الوسم : بوسيكيتش ودي يونج وميلو
الهجوم : ميسي وجريزمان وديمبلي
ستقوم قناة Barça TV ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة وآرسنال عبر موقع الخليج 365 الرياضي وBarca TV.