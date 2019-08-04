اونلاين | كورة لايف BARCELONA مشاهدة مباراة برشلونة وأرسنال بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف BARCELONA مشاهدة مباراة برشلونة وأرسنال بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش برشلونة (جول) YALLA PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 إلى ستاد الكامب نو في تمام الثامنة مساءً لمتابعة مباراة برشلونة وآرسنال في كأس خوان جامبر في نسخته ال 54.

من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لآرسنال كالتالي :-

حراسة المرمى : بيرند لينو

الدفاع : ناتشو مونريال وشكودران موستافي وسوكراتيس باباستاثوبولوس وإينسلي ميتلاند

خط الوسط : جوزيف ويلوك وجرانيت شاكا وهنريك مختاريان

الهجوم : بيير إيميريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت ومسعود أوزيل

Advertisements

أما تشكيلة برشلونة المتوقعة فستكون كالآتي :-

حراسة المرمى : شتيجن

الدفاع : سيميدو لينجليت وبيكي وألبا

خط الوسم : بوسيكيتش ودي يونج وميلو

الهجوم : ميسي وجريزمان وديمبلي

ستقوم قناة Barça TV ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة وآرسنال عبر موقع الخليج 365 الرياضي وBarca TV.