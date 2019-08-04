انت الان تتابع برشلونة يتعاقد مع لاعب الظهير الأيسر فيربو من ريال بيتيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جونيور فيربو

حسم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، صفقة ضم لاعب الظهير الأيسر جونيور فيربو من ريال بيتيس مقابل 18 مليون يورو (20 مليون دولار)، مع اجور متغيرة قد تبلغ 12 مليون يورو أخرى، حسب ما أعلنه الناديان اليوم الأحد.

وينتظر أن يتنافس فيربو، لاعب المنتخب الإسباني للشباب (تحت 21 عاما)، مع جوردي ألبا على المشاركة ضمن التشكيل الأساسي لبرشلونة حامل لقب الدوري الإسباني.

وتضمن عقد فيربو مع برشلونة شرطا جزائيا تبلغ قيمته 200 مليون يورو.

وذكر نادي برشلونة في بيان "طول قامته وسرعته وكذلك دقته هي أمور تجعله واحدا من أكثر اللاعبين الواعدين لمركز الظهير الأيسر في كرة القدم الأوروبية."

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وأضاف "إنه واحد من المواهب الشابة التي تألقت بشكل كبير في العام الماضي بالدوري."

وانضم فيربو إلى أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج ونيتو في قائمة الوافدين الجدد إلى صفوف برشلونة.

ويفتتح برشلونة مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة أتلتيك بيلباو في 16 آب/أغسطس الجاري.