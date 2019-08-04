شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي بطلا لكأس الدرع الخيرية بفوزه على ليفربول بضربات الترجيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، بفوزه على ليفربول بضربات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب «ويمبلي».

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 12 عبر رحيم ستيرلنج، ثم تعادل ليفربول بهدف البديل جويل ماتيب في الدقيقة 78.

وفي ضربات الجزاء، سجل سيتي خمس ضربات بنجاح عن طريق إلكاي جوندوجان وبرناردو سيلفاوفيل فودين وأوليكساندر زينشينكو وجابرييل خيسوس، فيما أحرز ليفربول أربعة ضربات عبر شيردان شاكيري وآدام لالانا وأليكس تشامبرلين ومحمد صلاح، وأهدر ضربة عن طريق جيورجينهو فاينالدوم.