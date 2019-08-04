شكرا لقرائتكم خبر عن محترف الشباب يغادر المعسكر دون إذن.. ويفسخ عقده بـ«إيميل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

غادر المحترف في نادي الشباب، الروماني كوستانتين بوديسكو، معسكر الفريق صباح اليوم (الأحد) دون إذن مسبق من الإدارة أو الجهاز الفني.

وأضاف النادي عبر حسابه في «تويتر» اليوم، أن اللاعب أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني للنادي تفيد بفسخ العقد الاحترافي من طرفه.

وأوضحت إدارة الاحتراف في النادي أنها ستصدر اليوم توضيحا بهذا الشأن.