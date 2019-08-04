الجزائري بن ناصر الى ميلان الإيطالي

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محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 4 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 4 أغسطس 2019 / 17:51

اعلن نادي ميلان الإيطالي تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر لمدة خمس سنوات، وأصدر النادي اللومباردي بيانا رسميا جاء فيه "يعلن نادي ميلان التعاقد مع اللعب اسماعيل بن ناصر من إمبولي. انتقل لاعب الوسط الجزائري بشكل نهائي الى النادي بعقد لخمس سنوات".



ولعب بن ناصر مع منتخب فرنسا تحت 19 سنة قبل ان يقرر الدفاع عن ألوان منتخب الجزائر الأول ويحرز في صفوفه كأس الأمم الإفريقية الشهر الماضي في مصر. ولعب بن ناصر مع منتخب فرنسا تحت 19 سنة قبل ان يقرر الدفاع عن ألوان منتخب الجزائر الأول ويحرز في صفوفه كأس الأمم الإفريقية الشهر الماضي في مصر. وكان بن ناصر انتقل الى إمبولي صيف عام 2017 قادما من أرسنال الإنكليزي حيث أمضى موسمين (2015-2017).



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