نمور الاتحاد في مهمة محو الإيرانيين من آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعيدا عن أرضه في جدة يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهة عاصفة عندما يلتقي مع ذوب آهن الإيراني اليوم على ملعب نادي الوصل في دبي، ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، بأمل خطف ما يؤهله لدخول مباراة الإياب المقررة في 12 أغسطس المقبل على ملعب نادي العربي بالدوحة، وهو في وضع جيد، خاصة أن مباراة اليوم تعد ملعبه وجمهوره.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة إلى ربع النهائي لمواجهة المتأهل من الأهلي والهلال السعوديين.

وسبق أن تقابل الاتحاد وذوب آهن مرتين بدوري أبطال آسيا، حيث تقابلا في دور المجموعات عام 2010، وتعادلا 2-2 في جدة ثم فاز ذوب آهن 1-0 في أصفهان.

ورغم عدم ظهوره بمستوى قوي في الدوري السعودي الموسم الماضي عندما حصل على المركز العاشر، إلا أن الاتحاد ظهر بقوة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وكانت خسارته الوحيدة بالجولة الثانية أمام الوحدة.

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ويبحث الاتحاد عن اللقب الآسيوي الثالث بعد أن خطفه مرتين متتاليتين في 2004 و2005.

وتمهيدا لهذه المواجهة، واستعدادا للموسم، أقام الاتحاد معسكرين بمناشستر ودبي خاض خلالهما عددا من التجارب.

ويأمل مدرب الاتحاد خوسيه لويس سييرا في أن يواصل الفريق المنافسة في المراحل المتقدمة من البطولة، خاصة بعدما تعاقد مع صانع الألعاب التشيلي لويس أنطونيو خيمينيز.

وكان الاتحاد حصل في الدور الأول على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، بفارق نقطتين خلف الوحدة الإماراتي، مقابل 7 نقاط للوكوموتيف الأوزبكي و3 للريان القطري.

في المقابل تصدر ذوب آهن ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، مقابل 10 نقاط للنصر السعودي و8 للزوراء العراقي و3 للوصل الإماراتي.