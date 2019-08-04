سييرا: اخترت الأجانب الأنسب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعترف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التشيلي خوسيه سييرا بصعوبة اختيار اللاعبين الأجانب لقائمة الفريق الآسيوية، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه اختار الأنسب.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مدينة دبي قبل مباراة فريقه أمام ذوب آهن الإيراني اليوم بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

ويأتي تعليق سييرا بخصوص اللاعبين الأجانب كرد فعل بعد أن قوبلت اختياراته، بحالة عدم رضا من قبل جماهير الاتحاد.

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واختار سييرا الرباعي الأجنبي المكون من: الثنائي التشيلي كارلوس فيلانويفا ولويس خمينيز، والبرزايلي رومارينهو، ومواطنه إيميليانو فيتشو.

وتمنى أن يظهر الفريق منسجما خاصة بعد انضمام عناصر جديدة.

من جانبه أكد حارس المرمى فواز القرني، طي صفحة الموسم الماضي بكل ما فيها من معاناة.

وقال في المؤتمر الصحفي «تركيزنا منصب على بطولة دوري أبطال آسيا، خاصة بعد إعدادنا الجيد في مانشستر ودبي».