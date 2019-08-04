النصر يلوح بمفتاح الاستقرار لفك بوابة الوحدة آسيويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يترقب متابعو دوري أبطال آسيا لكرة القدم بصفة عامة، وعشاق النصر بصفة خاصة، الظهور الرسمي الأول لبطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يستقبل ضيفه الوحدة الإماراتي اليوم على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

ويسعى النصر الذي يبدو أكثر الفرق السعودية استقرارا من واقع احتفاظه بعناصره المحلية والأجنبية، وكذلك الجهاز الفني، للاستفادة من ميزة الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة جيدة قبل مواجهة الإياب المقررة في 12 أغسطس الحالي على ملعب آل نهيان في أبوظبي.

ويتأهل الفائز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى الدور ربع النهائي ومواجهة الفائز من مباراة السد والدحيل القطريين.

واستعد النصر لهذه المباراة والموسم الجديد بصفة عامة بمعسكر إعدادي في البرتغال شهد مشاركة جميع اللاعبين.

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يشارك النصر في هذه الأدوار للمرة الثانية، بعدما كان خرج من دور الـ16 أمام ذوب آهن الإيراني عام 2011، بينما يعود الوحدة إلى الأدوار الإقصائية في البطولة للمرة الأولى منذ 12 عاما، حيث بلغ الدور ربع النهائي عام 2004 وقبل النهائي عام 2007.

وبعد أن بدأ النصر المنافسة القارية هذا العام بخسارتين أمام الوصل وذوب آهن، نجح في تحقيق 3 انتصارات وتعادل ليحجز بطاقة التأهل للدور الثاني، حيث حصل على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، بفارق نقطتين خلف ذوب آهن، مقابل 8 نقاط للزوراء العراقي و3 للوصل الإماراتي.

وعلى الصعيد المحلي خطف لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبرز في صفوف الفريق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سجل 35 هدفا.

من جهته فإن الوحدة شهد تغييرات عدة خلال الفترة الصيفية، عقب رحيل المدرب الهولندي هينك تين كات وقدوم مواطنه ماوريس شتاين.

ويبرز في صفوف الفريق الإماراتي المهاجم البرايلي ليوناردو، والمخضرم إسماعيل مطر، والقادم الجديد لاعب الهلال السابق نيكولاس ميليسي.

وكان الوحدة تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، مقابل 11 نقطة للاتحاد السعودي و7 للوكوموتيف الأوزبكي و3 للريان القطري.