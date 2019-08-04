المتأهلون من شرق القارة يحفزون الأهلي والنصر والاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض

لعب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم لفرق شرق القارة في الشهر الماضي، وأسفر عن تأهل 4 فرق هي: كاشيما وأوراوا من اليابان وجوانزو وشنغهاي من الصين، والرابط المشترك بين الفرق الأربعة المتأهلة، أنها حلت في المركز الثاني (الوصافة) بدوري المجموعات.

وتأهل كاشيما على حساب متصدر المجموعة السادسة مواطنه سانفريس هيروشيما بفوزه ذهابا 1-0 وخسارته إيابا 3-2، كما تأهل أوراوا على حساب أولسان، حيث خسر على أرضه وبين جماهيره 1-2 لكنه فاز خارج أرضه بثلاثية نظيفة.

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وجاء تأهل جوانزو الصيني على حساب مواطنه شاندونغ بفوزه عليه ذهابا 2-1 وخسارته في الإياب 2-3 في الأشواط الإضافية ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لجوانزو، أما مواطنه شنغهاي فتأهل أيضا بواسطة ركلات الترجيح، حيث تسيدت نتيجة 1-1 مباراتيه أمام فريق جيونبك هونداي الكوري.

وتحفز هذه النتائج، الثلاثي السعودي، الأهلي والنصر والاتحاد قبل خوض مباريات دور الـ16 لفرق غرب القارة، حيث احتلت هذه الفرق، المركز الثاني في مجموعاتها، فالنصر جاء ثانيا في المجموعة الأولى، والاتحاد ثانيا في المجموعة الثانية، والأهلي ثانيا في المجموعة الرابعة.

أما الممثل الرابع فريق الهلال، فتأهل متصدرا المجموعة الثالثة.