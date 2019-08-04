شكرا لقرائتكم سموحة يعاقب حسام حسن بسبب التصريحات دون إذن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى سموحة توقيع عقوبة مالية على مهاجم الفريق حسام حسن بسبب الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام بدون اذن الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن. سبق وأعطى الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حسام حسن تعليمات لجميع اللاعبين بعدم التعامل مع الإعلام أو الإدلاء بتصريحات إعلامية من جانب اللاعبين فى إطار سياسة التركيز التى فرضها الجهاز الفنى على اللاعبين بالتركيز استعدادا للموسم الجديد. ومنح الجهاز الفنى لسموحة اللاعبين راحه لمدة 24 ساعة لكسر الملل من التدريبات، وطلب العميد من الجهاز المعاون التجهيز بعدد من المباريات الودية للإطمئنان على المستوى الفنى والبدنى للاعبين.

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