شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض تعديل لائحة الفريق فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب طلب عدد من لاعبى الفريق الكروى الأول تعديل لائحة المكافآت خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخطيب أن مجلس ادارة النادى يرفض تعديل اللائحة أو البت فيها، خاصة أنه تم تعديلها الموسم الماضى لتحفيز اللاعبين على الظفر باللقب الأفريقى الا أن الأمر لم يتحقق.

وحصل النادى الأهلى على لقب واحد خلال الموسم الحالى (الدورى المصرى الممتاز) بينما فشل فى تحقيق ألقاب قارية وهو الأمر الذى حال دون اتمام ادارة النادى لتعديل اللائحة الخاصة بالفريق.

Advertisements

محمد يوسف يقدم لائحة جديدة

وقدم محمد يوسف المدرب العام للفريق خلال توليه مسئولية مدير الكرة لائحة جديدة للفريق الموسم الماضى قبل خسارة اللقب الافريقى تم اعتمادها من قبل مجلس ادارة النادى.

وحاول محمد يوسف خلال فترة توليه مسئولية ادارة الفريق مساعدة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم الا أن الأمر كان صعبا للغاية عليهم.

الأهلى يخسر أبطال أفريقيا

وفشل الفريق فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال بعدما خرج من أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة ثقيلة 5 / 1 فى المباراة الشهيرة التى أقيمت بدور الثمانية للبطولة القارية الشهيرة وذلك الموسم الماضى قبل خسارة اللقب فى النهائى قبل الماضى أمام الترجى التونسى بعد الخسارة بثلاثية نظيفة مع المدرب باتريس كارتيرون.