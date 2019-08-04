الأهلي يكشف النقاب عن مبنى غرف الملابس الجديد...

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جدة - عمرو شويل افتتح مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب غرف لاعبى ألفريق الأول لكرة القدم بمدرج التتش والتى تم تأسيسها بمواصفات عالمية. يضم المبنى الجديد صالة جيم وقاعة للمحاضرات وغرفة تغيير الملابس وجاكوزى وسأونا وأجهزة التأهيل ومكاتب ادارية الجهازين ألفنى والإداري. وحضر محمود الخطيب رئيس النادى وبعض أعضاء مجلس الإدارة عملية الافتتاح التى شهدها أيضا لاعبى ألفريق قبل انطلاق المران استعدادا لمباراة اطلع بره بطل جنوب السودان فى دور الـ64 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

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