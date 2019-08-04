شكرا لقرائتكم الزمالك يرصد 5 ملايين جنيه فى الموسم لحارسه المصاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد مجلس إدارة نادى الزمالك لحارسه الدولى المصاب محمود عبد الرحيم جنش 5 ملايين جنيه لتجديد تعاقده حتى 2023، تقديرا لما قدمه خلال الموسم المنقضى.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك أن رئيس النادى رفض استمرار جنش على العقد الحالى، وتمديد تعاقده ليتساوى مع محمد أبو جبل حارس الفريق المنتقل مؤخراً من سموحة السكندرى.

وقال المصدر إن هدف إدارة الزمالك تفادى فتنة الرواتب التى ضربت الغريم التقليدى النادى الأهلى الموسم الماضى، عندما تم التعاقد مع رمضان صبحى وحسين الشحات فى يناير الماضى.

وأوضح المصدر أن محمود عبد الرحيم جنش وافق على توقيع العقود الجديدة مبديا ترحيبه بالتوقيع على بياض خاصة وان العلاقة بينه وإدارة النادى بها الكثير من الثقة لحل المسائل المالية فى أى وقت.

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اصابة محمود جنش

وتعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول بكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر قبل شهر.

وأصيب محمود عبد الرحيم جنش فى وتر أكيليس خلال تدريب الفريق بملعب استاد الكلية الحربية.

الزمالك يتعاقد مع عواد وأبوجبل

وتعاقد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مع الحارس محمد عواد من الاسماعيلى مقابل 35 مليون جنيه، ومحمد أبوجبل من فريق سموحة مقابل 13 مليون جنيه.

ويحاول نادى الزمالك تأمين مركز حراسة المرمى بعد اصابة حارسه الموهوب وعدم تقديم الثنائى الراحل عمر صلاح وعماد السيد ما يطمئن ادارة النادى لبقائهما فى الموسم المقبل.