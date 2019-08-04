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شكرا لقرائتكم تدريبات بدنية شاقة للاعبى مصر المقاصة استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بمصر للمقاصة، تدريباتهم البدنية الشاقة خلال مران اليوم الأحد، لزيادة معدلات اللياقة البدنية لهم، فى اطار الاستعدادات للموسم الكروى الجديد .
ويخوض فريق القاصة تدريباته بمعسكر الاسكندرية المغلق على فترتين صباحية، يتم التركيز خلالها على النواحى البدنية ، ومسائية على الجوانب الخططية والتكتيكية .
من المقرر أن يختتم الفريق معسكره بالإسكندرية بنهاية الأسبوع الحالي استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 28 أغسطس الجارى فى دور الثمانية لكأس مصر .
كان مصر المقاصة قد خاض أولى تجاربه الودية بمعسكر الإسكندرية أمام حرس الحدود وفاز بهدف مقابل للاشىء أحرزه ميدو جابر.
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