شكرا لقرائتكم تدريبات بدنية شاقة للاعبى مصر المقاصة استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بمصر للمقاصة، تدريباتهم البدنية الشاقة خلال مران اليوم الأحد، لزيادة معدلات اللياقة البدنية لهم، فى اطار الاستعدادات للموسم الكروى الجديد .

ويخوض فريق القاصة تدريباته بمعسكر الاسكندرية المغلق على فترتين صباحية، يتم التركيز خلالها على النواحى البدنية ، ومسائية على الجوانب الخططية والتكتيكية .

من المقرر أن يختتم الفريق معسكره بالإسكندرية بنهاية الأسبوع الحالي استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 28 أغسطس الجارى فى دور الثمانية لكأس مصر .

كان مصر المقاصة قد خاض أولى تجاربه الودية بمعسكر الإسكندرية أمام حرس الحدود وفاز بهدف مقابل للاشىء أحرزه ميدو جابر.