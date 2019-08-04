شكرا لقرائتكم إنبي ينعش خزينة الزمالك بمليون و500 ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سدد مسئولو نادي إنبى، مليون و500 ألف جنيه إلى نادى الزمالك، قيمة استعارة النادى البترولى لمحمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق الأبيض الذى جدد إنبى استعارته لمدة موسم آخر.

وتألق روقة مع الفريق البترولى خلال الموسم المنقضى خلال فترة الإعارة التى قضاها داخل نادى إنبى من الزمالك ما أدى إلى التفاوض مع النادى الأبيض حول تجديد تلك الإعارة وهو ما حدث بشكل رسمى خلال الفترة الأخيرة.

ويتواجد إنبى حالياً تحت قيادة على ماهر فى الإسماعيلية، بعد الانتظام أمس السبت فى معسكر هناك ضمن الاستعدادات التى وضعها على ماهر المدير الفنى للفريق البترولى لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة لمنافسات الموسم القادم خاصة إن طموح على ماهر بالاتفاق مع الإدارة البترولية يتمثل فى عودة الفريق للمنافسة على المربع الذهبى فى الموسم الجديد.