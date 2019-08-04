إنبي ينعش خزينة الزمالك بمليون و500 ألف جنيه...

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وتألق روقة مع الفريق البترولى خلال الموسم المنقضى خلال فترة الإعارة التى قضاها داخل نادى إنبى من الزمالك ما أدى إلى التفاوض مع النادى الأبيض حول تجديد تلك الإعارة وهو ما حدث بشكل رسمى خلال الفترة الأخيرة.
ويتواجد إنبى حالياً تحت قيادة على ماهر فى الإسماعيلية، بعد الانتظام أمس السبت فى معسكر هناك ضمن الاستعدادات التى وضعها على ماهر المدير الفنى للفريق البترولى لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة لمنافسات الموسم القادم خاصة إن طموح على ماهر بالاتفاق مع الإدارة البترولية يتمثل فى عودة الفريق للمنافسة على المربع الذهبى فى الموسم الجديد.
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