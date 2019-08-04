شكرا لقرائتكم منتخب المصارعة يكشف القائمة المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى بطولة دورة الألعاب الأفريقية، والتى تقام بالمغرب فى الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجارى. ضمت قائمة المنتخب 7 لاعبين من منتخب الرومانية وهم هيثم فهمى، محمد البراهيم، أبو حليمة محمد، محمد مصطفى، عبد اللطيف منيع، محمد ايهاب، نور الدين هانى، و6 لاعبين من منتخب الحرة جمال عبدالناصر، وسامى حمدى، وحسام محمد، وخالد عمرو، وعمرو رضا، وخالد مسعود، وفى المصارعة النسائية تم اختيار 6 لاعبات هن هالة وائل، وايمان عصام، منى رضا، وسمر رمضان، امينة كمال السباعى وسمر عامر Advertisements تشارك مصربالبطولة فى منافسات 24 لعبة هم القوس والسهم وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3 والملاكمة والكانوى والسلاح والفروسية والجمباز وكرة اليد والجودو والكاراتيه والتجديف والرماية والسباحة وتنس الطاولة والتايكوندو والتنس الأرضى والثلاثى الحديث والكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية ورفع الأثقال والمصارعة والشطرنج والبلياردو. وتضم بعثة مصر التى تشارك فى دورة الألعاب الأفريقية 405 أفراد بين لاعبين ومدربين وإداريين. يرأس بعثة مصر فى دورة الألعاب الإفريقية فى المغرب المهندس الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.=

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