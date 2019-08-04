شكرا لقرائتكم المصري يحدد ممثله فى رابطة الأندية المحترفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأرسل المصري خطاب لاتحاد الكرة يرشح فيه حمادة المصرى عضو مجلس الجبلاية السابق في عضوية رابطة الأندية المحترفة.

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من المقرر أن يتم تشكيل رابطة الأندية المحترفة من قبل الأندية ثم الاستقرار على عدد من الأسماء وإقامة إنتخابات فيما بينهم.

كان عدد من الأندية قد أرسل أسماء مرشحين من خارج أعضاء مجالس إدارتهم كما هو متفق عليه.