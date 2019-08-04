شكرا لقرائتكم الداخلية يستعد للقسم الثاني بمعسكر مغلق في المركز الأوليمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
نجح فريق الداخلية بقيادة ضياء عبدالصمد المدير الفني، في الفوز على نظيره الرجاء، بهدفين مقابل هدف في اخر لقاء ودي للفريق ، على ملعب برج العرب الفرعي، في إطار استعدادات الفريقان للقسم الثاني.
وهبط فريق الداخلية رسميًا إلى دورى القسم الثانى بعد توقف رصيده عند النقطة 27 فى المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول مسابقة الدورى العام.
ويقود ضياء عبدالصمد، الداخلية خلفا لعلاء عبد العال الذى قدم استقالته من منصبه فور تأكد هبوط الفريق إلى القسم الثانى.
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