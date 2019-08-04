شكرا لقرائتكم الخطيب يدعم لاعبى الأهلى فى التدريبات قبل لقاء "إطلع بره"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي على حضور مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش من أجل مؤازرة اللاعبين والاطمئنان على آخر الاستعدادات قبل مواجهة " إطلع بره" بطل جنوب السودان ببطولة أفريقيا.
وعقد الخطيب عقد جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق للاستفسار عن عدة أمور خاصة بالمصابين فى الأهلى.
كما عقد الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى للاطمئنان على عدة أمور خاصة بالفريق.
يذكر أن الأهلى يستعد لمباراة اطلع بره يومى 11 و23 أغسطس الجارى فى ذهاب وإياب الدور التمهيدى للنسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا واللتين ستقام داخل مصر.
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