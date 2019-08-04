شكرا لقرائتكم بوديسكو يغادر معسكر الشباب.. ويفسخ عقده مع النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الشباب مغادرة لاعب الوسط الروماني كوستانتين بوديسكو مقر معسكر الفريق المقام في ألمانيا دون إذن، وأبلغ إدارة النادي بفسخ عقده الاحترافي.
وخرج بوديسكو من حسابات المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون، وأبقاه في الرياض، قبل أن يستدعيه إلى معسكر الفريق المقام في ألمانيا.
وقالت إدارة الشباب في خبر رسمي على "تويتر" أن بوديسكو غادر معسكر الفريق دون إذن مسبق، وأبلغ من إدارة النادي عبر رسالة إلكترونية فسخ عقده مع الفريق من طرف واحد.
وحضر بوديسكو إلى الشباب صيف 2018، وسجل مع الفريق 7 أهداف وصنع أربعة خلال 22 مباراة لعبها في الدوري الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بوديسكو يغادر معسكر الشباب.. ويفسخ عقده مع النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.