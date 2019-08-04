شكرا لقرائتكم بوديسكو يغادر معسكر الشباب.. ويفسخ عقده مع النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الشباب مغادرة لاعب الوسط الروماني كوستانتين بوديسكو مقر معسكر الفريق المقام في ألمانيا دون إذن، وأبلغ إدارة النادي بفسخ عقده الاحترافي.

وخرج بوديسكو من حسابات المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون، وأبقاه في الرياض، قبل أن يستدعيه إلى معسكر الفريق المقام في ألمانيا.

وقالت إدارة الشباب في خبر رسمي على "تويتر" أن بوديسكو غادر معسكر الفريق دون إذن مسبق، وأبلغ من إدارة النادي عبر رسالة إلكترونية فسخ عقده مع الفريق من طرف واحد.

وحضر بوديسكو إلى الشباب صيف 2018، وسجل مع الفريق 7 أهداف وصنع أربعة خلال 22 مباراة لعبها في الدوري الموسم الماضي.