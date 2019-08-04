شكرا لقرائتكم سييرا: اختيار الأجانب كان صعباً.. واستدعينا الأنسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد خوزيه لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة، أن عملية اختيار اللاعبين المستدعين لبطولة دوري أبطال آسيا كانت صعبة جدا، مضيفا بأنه اختار الأنسب لخوض مباراة ذوب آهن الإيراني.

وأوضح سييرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: متحمسون جدا لبداية الموسم الجديد ونأمل انعكاس الأداء الجيد خلال التحضيرات على أرضية الملعب، ونتمنى أن يتأقلم الفريق بشكل سريع خصوصا مع وجود أسماء جديدة.

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وحول عملية اختيار الأجانب، قال سييرا: عملية اختيار اللاعبين الأجانب كانت صعبة واخترنا الأنسب للحصول على الأداء المثالي، وتواجدنا مبكرا في دبي للتأقلم على الأجواء، وأعتقد بأن ضغط المباريات في أغسطس سيساعد العناصر الجديدة في الفريق غلى الانسجام بسرعة.

ومن جانبه أكد الحارس فواز القرني أن الفريق طوى صفحة الموسم الماضي وقال: طوينا صفحة الموسم الماضي وطموحنا كبير في بطولة آسيا واستعداداتنا كانت على أكمل وجه.

وزاد القرني: نأمل أن تكون بدايتنا قوية وموفقة للموسم الجديد من خلال أهم المسابقات، ونسعى بقدر الإمكان لدخول اللاعبين الجدد في أجواء الفريق لتحقيق الانسجام والفائدة القصوى من تواجدهم معنا.