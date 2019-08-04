إنتر ميلان يهزم توتنهام بركلات الترجيح

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق إنتر ميلان الإيطالي الفوز على مضيفه توتنهام الإنجليزي 4 – 3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد ضمن بطولة "الكأس الدولية للأبطال" الودية.
وافتتح لوكاس مورا التسجيل لتوتنهام بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، ثم أدرك إنتر ميلان التعادل بهدف للاعب ستيفانو سينسي في الدقيقة 36 .
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ثم نجح إنتر ميلان في حسمها عبر ضربات الترجيح.
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