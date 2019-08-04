شكرا لقرائتكم الشاب الإيطالي مويس كين ينتقل إلى إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي يوم الأحد تعاقده مع مويس كين، المهاجم الشاب لمنتخب إيطاليا من صفوف يوفنتوس في خامس صفقة يبرمها الفريق.

وانضم مويس إلى صفوف إيفرتون بعقد يمتد لخمسة أعوام، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة، وقدرت تقارير إعلامية قيمة الصفقة بنحو 27 مليون و500 ألف جنيه إسترليني مع وجود حوافز إضافية قد تزيدها إلى 36 مليون و600 الف إسترليني، على أن يحصل مويس نفسه على راتب أسبوعي قدره 52 ألف إسترليني.

وبات مويس البالغ من العمر 19 عاما خامس صفقات إيفرتون هذا الصيف بعد ضم أندري غوميش وفابين ديلف وجين فيليب جبامين والحارس يوناس لوسل.