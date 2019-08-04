شكرا لقرائتكم برشلونة يضم الظهير الإسباني جونيور فيربو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد أنه تعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني جونيور فيربو من ريال بيتيس لمدة خمس سنوات مقابل 18 مليون يورو كسعر مبدئي.

وأصبح فيربو (22 عاما) رابع صفقات برشلونة في فترة الانتقالات الحالية بعد ضم المهاجم أنطوان غريزمان ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ وحارس المرمى نيتو.

Advertisements

وأوضح برشلونة في بيان: توصل برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق لانتقال جونيور فيربو مقابل 18 مليون يورو، إضافة إلى 12 مليون يورو في صورة مكافآت، وسيوقع اللاعب على عقد يمتد لخمسة مواسم حتى 30 يونيو 2024 مع وجود شرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو.

وخاض فيربو 24 مباراة في الدوري الإسباني في الموسم الماضي وسجل ثلاثة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة مع بيتيس صاحب المركز العاشر.

ويبدأ برشلونة حملة الدفاع عن اللقب يوم 16 أغسطس الجاري عندما يحل ضيفا على أتلتيك بلباو.