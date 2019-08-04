الجزائري بن ناصر لاعباً لميلان حتى 2024

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ميلان الإيطالي يوم الأحد ضم الجزائري الدولي اسماعيل بن ناصر من صفوف إمبولي.
ولم يكشف ميلان عن القيمة المالية لصفقة ضم بن ناصر ولكن يعتقد أنها بلغت 16 مليون يورو.
واجتاز نجم منتخب الجزائر البالغ من العمر 21 عاما الكشف الطبي بنجاح في ميلان لينضم للفريق بعقد مدته خمسة أعوام مقابل راتب سنوي يبلغ مليون و500 ألف يورو.
وحصل بن ناصر على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب تتويج منتخب بلاده باللقب بعد الفوز على السنغال 1 - صفر في المباراة النهائية على ستاد القاهرة.
وقدم بن ناصر أداء رائعا خلال البطولة، حيث صنع ثلاثة أهداف لزملائه، وكان آخرها الهدف الذي سجله زميله بغداد بونجاح في مرمى السنغال.
وتوج المنتخب الجزائري باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن سبق له الفوز به في نسخة 1990 بالفوز على نيجيريا 1 - صفر.
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