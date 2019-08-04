مانشستر سيتي يتوج بطلاً لمسابقة الدرع الخيرية على حساب ليفربول

أحمد أبوعقيل

توج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بمسابقة "الدرع الخيرية" على حساب منافسه ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في وقت المباراة الأصلي في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "ويمبلي".

وسجل مانشستر سيتي عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة 12 وعادل جويل ماتيب النتيجة في الدقيقة 77 من عمر المباراة .

وأضاع محمد صلاح انفراد محقق في الدقيقة الأخير من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ولم يحالفه الخظ عندما ارتطمت كرته بالعارضة في منتصف الشوط الثاني.

تشكيل مانشستر سيتي

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برافو في حراسة المرمى، والكر، ستونز، أوتامندي، زينشينكو، رودري، سيلفا، دي بروين، ليروي ساني، بيرناردو سيلفا، ستيرلينج.

تشكيل ليفر بول

، أليسون في حراسة المرمى، ارنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون، فابينهو، هيندرسون، فينالدوم، أوريجى، محمد صلاح، وفيرمينو.

وكان ليفربول احتل المركز الثانى فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 97 نقطة خلف مانشستر سيتي "البطل" بفارق نقطة واحدة.